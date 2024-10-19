  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Bakan Uraloğlu: İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız

Bakan Uraloğlu: İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Deprem felaketi sonrası hem Kale'nin hem de Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlarımızla birlik içinde hareketimizi sürdüreceğiz. İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız" dedi.

AA
Bakan Uraloğlu: İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız

Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, 16 Ekim Çarşamba günü 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'nın Kale ilçesinde iş yerlerinde esnafla bir araya geldi.

Esnafa ve çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, "Çarşamba günü 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde esnafımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Deprem felaketi sonrası hem Kale'nin hem de Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlarımızla birlik içinde hareketimizi sürdüreceğiz. İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız." ifadesini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA