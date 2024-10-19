Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN, SCHOLZ'U KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail soykırımı ana gündem maddelerinden olacak. Ayrıca Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de görüşülecek.

Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.