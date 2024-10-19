Başkan Erdoğan: Gün, ebedi kardeşliği güçlendirme günüdür

Başkan Erdoğan, dün Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Burada önemli mesajlar veren Erdoğan şöyle söyledi: "Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamız 14 Ekim'de 65. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktı. O günden bugüne metal iş kolunda faaliyet gösteren işverenlerimiz Türkiye'nin sanayi atılımlarında her zaman öncü roller üstlendi. Sanayi ihracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştiren otomotiv sanayisi, demir çelik, dayanıklı tüketim gibi sektörlerle üretimin lokomotifi olan 264 üye şirket sendikamızın çatısı altında yer alıyor."

DİYALOG ZEMİNİ GENİŞLETİLMELİ

"Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde, işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir" diyen Erdoğan, "Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor. İsrail'in koçbaşı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce 85 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşma iradesi göstermesine ve bu doğrultuda adım atmasına bağlıdır. Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür" şeklinde konuştu.

1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM

Başkan Erdoğan, "Üyeleri ve oluşturduğu ekosistem ile MESS 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil MESS üyelerimiz burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor. Mesleki eğitim alanında 50 bin bursiyere ulaşarak eğitime destek veren sendikamız bu sosyal sorumluluk projelerinden dolayı kendilerini ayrıca kutluyorum. Her zaman söylediğim gibi insana yapılan yatırım bir ülkenin geleceğine yapılmış en büyük, en kalıcı yatırımdır" dedi.

'REFORMLAR HAYATA GEÇECEK'

"Ekonomi programımız asla tek ayaklı değildir" diyen Erdoğan, "Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe kat etmek var. Verimliliği ve rekabet gücümüzü artıracak reformları zaman kaybetmeden hayata geçireceğiz. Reel sektörümüzün gerekli sıçramayı yapmasını sağlayacağız. Eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı. İş gücü piyasası sizlerin de desteğiyle oldukça iyi gidiyor. 2005 yılından bugüne 13,5 milyon kişiye istihdam oluşturduk. 600 binden fazla kadın vatandaşımızı çalışma hayatına kazandırdık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Devlet olmadan hiçbiri olmaz" dedi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise törenin sonunda Başkan Erdoğan'a hediye takdim etti.