İstanbul’da Muhtarlar Buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Muhtarlar Buluşması Programında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Görevi devreden muhtar kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum yeni seçilen kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Muhtarlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi muhtarlarımızın evi haline dönüştü. Muhtar demek millet demektir, muhtarlar demokrasinin temel yapı taşıdır.

NE DEDİLER BENİM İÇİN? 'MUHTAR BİLE OLAMAZ'

Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez. Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz. Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz.

GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM

Son 1 yıldır Gazze'de süren ve Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmaya artık kelimeler yetmiyor. Gazze'de 2 milyon, Lübnan'da 1 milyon insan evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinden ABD, BM oyuncak olmuş durumda. Bir tanesi çıkıp da bu alçaklıktır demedi.