Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek olan 2025 asgari ücret zammı için görüşmelerin başlamasına iki ay kala Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sabah'a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI
Asgari ücret zammı için olası rakamları belirlemede yardımcı olan veri akışı devam ederken bütçe görüşmeleri öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görüşmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ASGARİ ÜCRET 17.002 LİRA OLDU
Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücret yıllık olarak belirlendi ve net 17.002 TL, brüt olarak da 20.002 TL olarak açıklandı. 2024 yılı boyunca da milyonlarca çalışan bu rakamı aldı, almaya devam ediyor. Birçok ödemenin ve borçlanmanın da göstergesi bu rakamlar oldu.
ARA ZAM OLMADIĞI İÇİN YILLIK ENFLASYONA BAKILACAK
Geçtiğimiz yıl ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyona bakılmıştı. Bu yıl ara zam olmadığı için asgari ücret artışında yıllık enflasyon öne çıkacak. Ancak komisyon Aralık ayında toplandığı için yıllık enflasyon rakamını –ki 3 Ocak'ta belli olacak- bilmeden karar verecek. Yani tahminler ve beklentiler önem kazanacak. Yani tahminler ve beklentiler önem kazanacak.
Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı konuyla ilişkin ne tür açıklamalarda bulundu? İşte cevabı:
ASGARİ ÜCRET KRİTERİ
Bütçede ücretlerle ilgili artış oranı konulmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Memurlarla ilgili süreç belli kurala bağlanmış, toplu sözleşme çerçevesinde işliyor. Asıl merak edilen konu asgari emekli ücreti. Geldiğimiz noktada 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücret kamunun tek başına belirlediği ücret değil. Üçlü mekanizma var. Metropollerde özellikle soruyorum 'Ne kadar ücret veriyorsunuz?' diye. Genelde asgari ücretin üzerinde bir noktaya gelmiş durumda" dedi.
Yılmaz, 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili olarak da şöyle konuştu:
"Buradaki süreç müzakereler sonucunda şekillenecek. İl bazında farklı satın alma gücü olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonunda müzakereler yapılacak, onun sonucunda şekillenecek. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem de tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım olacak."
ASGARİ ÜCRET NASIL TESPİT EDİLİYOR?
Asgari ücret her yıl aralık ayında bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi kesimini 5 kişi , işveren kesimini 5 kişi ve hakem olarak hükümet tarafını da 5 kişi temsil ediyor. 15 kişilik komisyon en az 4 toplantı yaparak tüm ekonomik gelişmeleri, geçim endekslerini, ve enflasyonu değerlendirerek bir rakam üzerinde anlaşılıyor. Burada işçi ve işveren temsilcileri arasında geçen görüşmelerde Hükümet hakem olarak bulunuyor. İşçi tarafını Türk-İş işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.