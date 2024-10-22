Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

ASGARİ ÜCRET KRİTERİ

Bütçede ücretlerle ilgili artış oranı konulmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Memurlarla ilgili süreç belli kurala bağlanmış, toplu sözleşme çerçevesinde işliyor. Asıl merak edilen konu asgari emekli ücreti. Geldiğimiz noktada 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücret kamunun tek başına belirlediği ücret değil. Üçlü mekanizma var. Metropollerde özellikle soruyorum 'Ne kadar ücret veriyorsunuz?' diye. Genelde asgari ücretin üzerinde bir noktaya gelmiş durumda" dedi.

Yılmaz, 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Buradaki süreç müzakereler sonucunda şekillenecek. İl bazında farklı satın alma gücü olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonunda müzakereler yapılacak, onun sonucunda şekillenecek. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem de tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım olacak."