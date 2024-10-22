Kumpaslardan darbe girişimine! İşte teröristbaşı Gülen’in kirli geçmişi

Günümüzde terör örgütünün üst düzey sorumluları arasında yer alan Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu ve İlhan İşbilen, bu dönemde Gülen'in ilk talebeleri arasında, yani çekirdek kadroda yer aldı. Bu kadro için 1970'te doğrudan Gülen tarafından bir yemin metni bile hazırlandı.

1978'de örgütün propaganda araçlarından ilki olan "Sızıntı" dergisi kuruldu.

Gülen'in örgütünün en geniş faaliyet alanı yıllarca okullar ve yurtlar oldu. Örgütün ilk okulu da 1983'te İzmir'in Bozyaka semtinde öğrenci yurdundan dönüştürülen "Yamanlar Koleji"ydi.

Aynı dönem üniversite sınavlarına girecek öğrencileri de hedef alan örgüt "Fırat Eğitim Merkezi"ni (FEM) açtı.

Benzer eğitim kurumları farklı isimlerle ülke çapında yaygınlaştırıldı. Hücre evlerinde "altın nesil" yetiştirmek amacıyla faaliyet yürüten örgüt, hazırlık kurslarından örgüt evlerine yönlendirdiği genç nesilleri ele geçirmeyi hedefledi. Örgüt, ağına düşürdüğü gençleri, çoğunlukla askeri okullar ve üniversitelerin gözde bölümlerine yönlendirirken, mensuplarınca çalınan sınav sorularını da bu amaçla kullandı.