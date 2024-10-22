Mücadeleye devam mesajı

Fethullah Gülen'in ölümü hakkında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi. MSB açıklamada "Bu hain vatansız öldü, ibretliktir FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele sürecek." denildi.

'BİZİ REHAVETE İTMEYECEK'

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ölümüne ilişkin "FETÖ elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruladı. Karanlık örgütün elebaşı öldü. Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek, bu ölüm bizi rehavete itmeyecek" açıklamasını yaptı.

'ASLA DURMAYACAĞIZ'

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi. Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik, 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözü, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz."

'TERÖRİSTLER HESAP VERECEK'

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü FETÖ ile mücadele mesajı verdi. "Hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir. FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir" dedi.

'ORDUMUZA BÜYÜK ZARAR VERDİ'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken gazetecilere açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in vatansız olarak öldüğünü söyledi. Çelik, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür" ifadelerini kullandı.

'KAÇMASI MÜMKÜN DEĞİL'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ örgütünün terörist başı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "'İsterdik ki buraya gelip hesap versin. ömür boyu hapiste çürüsün. Öyle inanıyoruz ki bu kadar ağır suçlara karşı ilahi adaletten kaçması mümkün değildir. Ömür tarafta sonsuza kadar ateş içerisinde, sonsuz kadar azap içerisinde olacaktır" dedi. Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılışına katıldı. Akademik yılı açılışında öğrencilere ilk dersi veren Kurtulmuş, üniversitedeki program sonrası Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, daha sonra Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.