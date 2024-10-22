Vatan haini teröristbaşı Gülen’in gömüleceği yer belli oldu! Dikkat çeken miras detayı

KAMPA GÖMÜLECEK

Gülen'in kamp içinde yer alan daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömüleceği öğrenildi. Cenaze namazını Suat Yıldırım'ın kıldıracağı, seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensuplarının da ABD'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Fetullah Gülen'in aile üyelerinin cenazeye bir arada katılarak birlik mesajı vereceği, örgütün Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşmayı planladığı öğrenildi.Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığının örgütün diğer üyelerinden saklandığı, ayrıca Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulduğu kaydedildi.