Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA canlı yayınında Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.
ÇETE NASIL ÇÖKERTİLDİ?
27 Mart'ta CİMER'e şikayet başvurusu oluşturuluyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Bu çete öyle bir çete ki manipüle ediyor delil bulamıyoruz dedi arkadaşlarımız. Dolayısıyla rutin biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suistimal ettiklerini ilettik.
Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık.
Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.
Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız iş birliği içinde çalıştı. 25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk.
Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.
KOMİSYONDA KÖSTEBEK VAR MIYDI?
Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik. Köstebek olabilir şüphesiyle denetimler çok gizli yaptık. 25 Eylül 2023'te anlık olarak olağanüstü denetim yapıyoruz. Dosyaların birçoğu bu aşamada elde edilmiş oluyor. Delil incelemesi yaptık.
ÇETE 26 NİSAN 2024'TE ÇÖKERTİLDİ
Çete 26 Nisan 2024'te çökertildi. Polisimiz bu tarihte belirli hastanelere baskın yaptı. Önce amacın 'SGK'yı zarara uğratmak' olduğunu sandık.
"HASTANE DENETİMİNDE REVİZE YAPACAĞIZ"
Hastanelerle ilgili denetim mekanizması güçlenecek. Hastane denetiminde revize yapacağız.
Böyle çeteler varsa bunların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Kim olursa olsun gitmeye devam edeceğiz. Çünkü sağlık her şeyin üstünde.
Aile hekimliği ile ilgili düzenlemeyi bitirdik, onay ve inceleme aşamasında. Hekimliğini gerçekten hakkıyla yapan arkadaşlarımız çok avantaj elde edecek. Biz, sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz."