‘Bir daha şehit gelmeyecekse söylenen her söz kıymetlidir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" sözlerine, DEM Parti'den cevap geldi. Partinin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bırakın tecrit kalksın, Öcalan çıksın konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Türkiye'de bir daha da şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere namlular doğrulmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılacak. Ne yapılacaksa şeffaflıkla yapılacak. Bu iş çözülecekse CHP'nin, AK Parti'nin, İYİ Parti'nin, DEM Parti'nin, MHP'nin, Saadetin yuvarlak bir masanın etrafında, kendi 86 milyonu Türkiye'nin çıkarlarını öncelediği bir masada konuşulur" dedi.