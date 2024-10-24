  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Bakan Yerlikaya TUSAŞ teröristinin adını verdi!

Bakan Yerlikaya TUSAŞ teröristinin adını verdi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "TUSAŞ’taki hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin PKK'lı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Yerlikaya TUSAŞ teröristinin adını verdi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren teröristin kimliğinin tespit edilğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Yerlikaya, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu diğer kadın teröristin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"HİÇBİR TERÖR SALDIRISI BİZİ YILDIRAMAZ"

"Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.

Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz

Aziz Milletimizi sindiremez "

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA