Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirve'sinin ikinci gününde programına devam ediyor. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.BRICS Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı da çekildi.

Başkan Erdoğan ayrıca dün; BRICS Zirvesi kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.