  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem MİT, Irak ve Suriye'de PKK hedeflerini vurdu

MİT, Irak ve Suriye'de PKK hedeflerini vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara'ın Kahramankazan ilçesindeki, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen kalleş saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

AA
MİT, Irak ve Suriye’de PKK hedeflerini vurdu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT'in operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA