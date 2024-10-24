Son çiçek, acı veda: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya giderken şehit oldu

Türkiye'nin milli güvenliği açısından kritik önemdeki projeleri yürüten, savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri de belli oldu.

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

2 ÇOCUK ANNESİ HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü 37 yaşında 2 çocuk annesiydi. TUSAŞ'ta makine mühendisi olarak çalışıyordu.

EŞİNİN GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİ ALMAYA GİDERKEN HAİN TERÖRİSTLERİN HEDEFİ OLDU

Hain saldırıda ortaya çıkan detay Türkiye'yi yasa boğdu. Terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü'nün eşinin yolladığı çiçeği teslim almak için yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.