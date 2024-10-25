Hainlerin kimliği belli oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen hain teröristlerin kimliklerini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Kadın teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez" ifadelerini kullandı.