Şehitlerin intikamı milli silahlarla alındı

Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı milli savunma sanayini hedef alırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli operasyonuyla saldırının intikamı da yerli silahlarla alındı. Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde teröristlere ait sığınak, mağara ve tesisleri yerle bir edildi.

47 NOKTA VURULDU

29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulurken, operasyonlarda yerli ve milli savunma sanayi ürünleri kullanıldı. Harekatlarda ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye operasyonu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanarak gerçekleştirdi.

Yerli ve milli üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) 82 ve Hassas Güdüm Kiti- 84 ile belirlenen hedeflerin tam isabetle yok edilmesi sağlandı. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran HGK'lar, genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor. 28 km menzili bulunan HGK 84, kritik düşman hedeflerinin yüksek hassasiyette vurulmasını sağlıyor.

HGK'lar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarda öncelikli tuttuğu sivillere zarar vermeme ilkesine önemli katkı sunuyor. HGK'lar Lazer Arayıcı Başlık kullanılması durumunda hareketli hedeflere karşı da etkin kullanılabiliyor. MİT de terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG hedeflerini imha etti. MİT söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/ YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktaları hedef aldı.