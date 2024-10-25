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Haberler Gündem Son dakika: 120 terör hedefi imha edildi

Son dakika: 120 terör hedefi imha edildi

Son dakika haberleri...Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024’de TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurdu.

AA
Son dakika: 120 terör hedefi imha edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, PKK terör örgütü mensuplarınca 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

MİT'in operasyonlarına, terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

2'Sİ ÜST DÜZEY 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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