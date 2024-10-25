TUSAŞ’taki terör saldırısında yeni detay! Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

KEBAPÇIDA GEÇEN 2 SAAT

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde biri kadın iki teröristin, çift görünümü vererek saldırı saatine kadar zaman geçirdikleri ortaya çıktı. Eğitimli oldukları düşünülen teröristlerin hazırlanan plan çerçevesinde hareket ettikleri görüldü. Dikkat çekmemek için her detayı düşünen teröristler, ilçenin merkezindeki bir kebapçıya saat 10:45 sıralarında giriş yaptıkları ve yaklaşık 2 saat boyunca burada vakit geçirip yemek yedikleri tespit edildi.

Ödemeyi nakit para ile yapan teröristler, dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçede bir süre dolaştıkları belirlendi. Erkek teröristin, ilçedeki bir kıraathaneye girip tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyerek içeri girdiği, çıkışta ise sırt çantasını giriş kapısına bırakarak "5 dakika sonra döneceğini" söylediği öğrenildi. Kadın teröristle birlikte geri gelip çantayı aldıktan sonra oradan ayrıldıkları belirlendi.