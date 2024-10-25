’Yenidoğan çetesi’ iddianamesi kabul edildi! Bebek katilleri için hesap vakti

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne 27 Mart 2023'te söz konusu olayla ilgili CİMER üzerinden ihbar geldi. İhbar, 28 Mart 2023'te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne iletildi.
Teftiş kurulunun birkaç gün beklenmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak üzere harekete geçti, 2-5 Mayıs 2023'te denetlemeler yapılıp, talimat yazıldı.
Yapılan denetlemeler neticesinde görülen şüphelerin delillendirilmesi için 5 Mayıs 2023'te emniyete başvuruldu. 21 Mayıs 2023'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında söz konusu hastanelerin teknik, fiziki takip ve telefon dinlemesi için 20 Haziran 2023'te Cumhuriyet Başsavcılığından izin alındı. Soruşturma kapsamında gizlilik kararı da verildi.