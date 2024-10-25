’Yenidoğan çetesi’ iddianamesi kabul edildi! Bebek katilleri için hesap vakti

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.