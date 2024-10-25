Yenidoğan çetesi skandalında şoke eden yeni detaylar! Kan donduran sözler: Bozuntuya vermeyelim

"HAYATA DÖNEBİLME SÜRECİNİ KAYBETMİŞİZ"

Şüpheli Durmuş, bir başka telefon görüşmesinde ise Karakoç bebeğin aslında hayata dönme ihtimali olduğunu ama o süreci kaçırdıklarını belirterek; "Hocam Karakoç ex şu anda kalp atılması 80 saturasyon 30 ama 80'nde adrenalin ile yani, ölü morlukları falan da oluştu, aileye de kötüleşti diye haber verdik, birazdan ex kabul ederiz.

Öleceği belliydi ama şey aspire etmiş, onun dönebilme sürecini kaybetmişiz biz, ben dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim, diğer günlerde stabil ama yapacak birşey yok." dedi.

Örgüt yöneticisi İlker Gönen ise "Üzüldüm bu çocuğa bir yandan da sevindim kurtuldu" şeklinde yanıt verdi.

GIDA KAÇMASINDAN ÖLEN BEBEĞİN EPİKRİZ RAPORUNU DEĞİŞTİRMİŞ

Şüpheli Çağla Durmuş'un hastanede resmi bir görevi olmayan örgüt yöneticisi İlker Gönen'i arayarak solunum yoluna gıda kaçması sonucu ölen bir bebek hakkında bunu gizlemek adına talimatlar aldığı, epikriz raporlarını bu yönde değiştirdikleri de tespit edildi.

"EVİ SU BASTI DERSİNİZ HOCAM"

Durmuş'un kolluk fezlekesinde yer alan bir başka görüşmesinde ise Kırçiçek bebeğin öldüğü saatlerde görevli doktor Dursun Eryılmaz'ın hastanede bulunmadığının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi üzerine doktor Dursun'a hitaben "Evi su bastı dersiniz hocam, bozuntuya vermeyelim" dediği ortaya çıktı.