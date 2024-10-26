Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 41 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında şehit olanların kanını yerde bırakmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine de operasyon düzenlendi.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim saat 23.30'da hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi. Açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili ise, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. Öte yandan, terörde arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Faraşin- Bedran' kod isimli PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş, Mardin'de bir eve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.