Kurulan tuzaklar tek tek bozulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı. Törende önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Şimdi öncelikle Hatay'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli geçen bir yerel yönetimler seçimi yaşandı. Kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken birileri kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu. Hatay, belediyecilik hizmetlerinde bakımsızlığa terk edilmiştir. Hatay, gündelik siyasetin ayak oyunlarının kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik. Şimdi sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı ile beraber burasını ayağa kalkacağız" dedi.

"ARAMIZA ASLA GİREMEZLER"

Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ne kandan, gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları, hiçbiri 'Türkiye Yüzyılı' ülkümüzde aramıza giremez. Türkiye çok büyük devlettir. 2 bin 200 yılı aşan hafıza ile değerlendiriyoruz. Bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyunca Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber, kardeşçe yaşayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak. Hedeflerine ulaşamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Ezeli ve edebi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar. Aramıza nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler. Kardeşliğimizi bozamayacaklar. Öyleyse emin adımlarla yarınlara yürüyor muyuz" dedi.

İRAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya da değinen Erdoğan "Dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti, bu tarz saldırılarla bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail'in ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi, son derece önemli ve İsrail bu anlayışla, bu kafayla bir yere varamayacak. Ve duamız şu; ya Kahhar ismi şerifin hürmetine. Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının kura ve teslim töreni gerçekleştirildi.

"DEPREM BÖLGESİNDE EVİNE GİRMEYEN KİMSE KALMAYACAK"

Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "11 ilde ise 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yıl 201 bin 688 ev ve iş yerimizin daha teslimini yapacağız. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak. Biz millete verdiği sözlere sadık bir yönetimiz. Biz bir şeyi yapacağız derse, Allah'tan mani olmazsa yaparız. Hatay'a yaptığımız nakdi yardım 36 milyar 150 milyon lirayı aştı. Hatay'ın ihtiyaçlarını karşılamak için devletmillet el ele vermiş durumdayız" şeklinde konuştu.