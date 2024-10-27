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Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HABER MERKEZİ
Suriye’nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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