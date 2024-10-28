"Başkan Erdoğan bize umut taşıdı"

Oruç Reis, geçtiğimiz günlerde Somali'ye gitmek üzere yola çıktı. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen tören sonrası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'ye gelişini ülkesi için "tarihi" olarak nitelendirdi. Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ise Oruç Reis gemisinin karşılama törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Nur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis'in gelişini kutladı, Türk halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın, 2011 yılında umutların tükendiği bir anda umut taşıyan bir uçakla Mogadişu'ya indiğini hatırlatan Somalili Bakan Muhammed Nur, o tarihten bugüne geçen 13 yılda iki ülke arasındaki dostluğun daha da derinleştiğini ifade etti.

UNUTULAMAYACAK BİR ROL

Somalili Bakan, Türkiye'den gelen Oruç Reis gemisinin "umut yüklü" olduğunu söyledi. Nur, "İnşallah, Oruç Reis ve ona eşlik eden donanmanın burada yürüteceği çalışmalarla Somali, eski ihtişamına kavuşacak gücü kendisinde daha fazla bularak Afrika'nın parlayan yıldızı haline gelecektir. Başta Somali'yi ileriye taşımak için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Hassan Sheikh Mohamud'a, Somali'ye olan inancıyla her zaman yanımızda duran ve bugünkü Somali'nin inşasında tarihi ve asırlar boyu unutulmayacak bir role sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bugünlere ulaşmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed'e en içten teşekkürlerimi sunarım" dedi.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

SOMALİ Savunma Bakanı Nur, karşılama töreni kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a Osmanlı donanmasının Aden Körfezi'nde deniz yollarını korurken sergilediği gücü tasvir eden 16. yüzyıldan kalma tablo hediye etti. Ünlü 16. yüzyıl Osmanlı sanatçısı Matrakçı Nasuh'un eseri olan tablonun Osmanlı sanatını kutlamaktan öteye geçerek, imparatorluğun Hint Okyanusu'ndaki kudretli varlığını ve bölgesel toplulukların haklarını sömürgeci güçlere karşı destekleme kararlılığını gösteriyor.