‘Bizim de beklentimiz terörsüz bir Türkiye’

Ankara'da 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonucunda 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı. Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz bir Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz" demişti. Bu sözlerini desteklediğini söyleyen İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

'ARTIK ŞEHİT VERMEYELİM'

Başkan Alphan, kendisine duyulan güvenden dolayı şehit ailelerine teşekkür ederken, geçtiğimiz yıllarda da Erdoğan'ın çözüm sürecini desteklediği için çok tehdit ve tepki aldığını belirterek şunları söyledi: "Bizim istediğimiz tek şey bir daha şehit vermemek. Bunun da çözümü terörsüz bir Türkiye. Yeter ki artık şehit vermeyelim, şehit cenaze törenleri düzenlemeyelim."

'ÜLKEMİZ İÇİN BİR OLALIM'

"Şehit aileleri olarak bizler evlatlarımızı ve kardeşlerimizi 40 yılı aşkındır süregelen hain ve kalleş bölücü terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli operasyonlarda kaybettik" diyen Başkan Yücel Alphan şöyle devam etti: "Büyük acılar yaşadık. Ama acılarımızı kalbimize gömdük. Şehitlerimizin aileleri önce yüce Türk milleti ve devletimize, sonra da bizlere emanettir. Vatan uğruna hiç çekinmeden canını veren şehitlerimizi burada bir kez daha özlemle ve minnetle anıyorum. Bizim de tek hayalimiz ve hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Ülkemiz için bir olalım, birlik olalım. Şehit ailesi ve şehit aileleri derneği olarak terörist Türkiye için bize ne göre düşüyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız."

'BU FİKRİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ'

ŞEHİT yakınları da Başkan Erdoğan'ın sözlerini sonuna kadar desteklediklerini dile getirerek, "Bizim canımız yanıyor. Çocuklarımız, eşlerimiz, sevdiklerimiz bir bir ölüyor. Terör durmalı, bitmeli artık. Cumhurbaşkanımızın terörsüz bir Türkiye sözüne tabii ki katılıyoruz ve onu destekliyoruz" diye konuştu.