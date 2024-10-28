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İzmir dahil 45 ilde DEAŞ operasyonu! 216 şüpheli yakalandı

İzmir'in de aralarında olduğu 45 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-23" operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.

İHA
İzmir dahil 45 ilde DEAŞ operasyonu! 216 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-23" operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-23" operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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