Yenidoğan Çetesi 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak!

Bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini yasal mevzuata aykırı olarak işleterek, gerçeğe aykırı tedavi evrakı ve raporlar tanzim etmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırdıkları ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olan hasta bebeklerin bakımsızlık ve ihmal suretiyle ölümlerine sebep oldukları iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın tamamlanması ile hazırlanan fezleke 9 Kasım tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca fezleke ve soruşturma dosyası incelendi.22'si tutuklu toplam 47 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmek, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik, ihmal suretiyle ölüme sebep olmak ve diğer suçlardan 16 Ekim tarihinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianameyi inceleyen mahkeme heyeti kabul etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, ilk duruşmanın ise 18 Kasım tarihinde yapılmasına karar verildi.

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