Adalet Bakanlığı’ndan çevrimiçi duruşma

ADALET Bakanlığı, hasta, yaşlı ve engellilerin duruşmaya gelmeden evde veya hastane gibi bulunduğu yerde çevrimiçi dinlenilmesi için çalışma yapıldığını kaydetti. TBMM'nin konuyu ilettiği Adalet Bakanlığı, hasta, yaşlı ve engelliler gibi kırılgan grupların mahkemeye gelmeden ifadelerinin alınması işleminin gerçekleşmesi için "elektronik yazılıma" ihtiyaç bulunduğunu, "e-Duruşma uygulamasının vatandaşlar tarafından Vatandaş Portal üzerinden kullanılmasına yönelik teknik çalışmalar Bakanlığımız ilgili birimlerince devam etmekte olup henüz tamamlanmadığından, hasta, yaşlı, engelli vatandaşların duruşmalara çevrimiçi katılımı henüz gerçekleştirilememektedir" dedi.