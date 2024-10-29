Cumhuriyet prestij eserlerle taçlandı! Marmaray, Atatürk Kültür Merkezi, TOGG...

MARMARAY AÇILDI

29 Ekim 2013 ta rihinde yüzlerce yıllık bir hayal olan Marmaray projesi hayata geçirildi. 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray, hem trafiği rahatlattı hem de kolay ve konforlu ulaşımı hizmete sundu.

28 seferin yapıldığı Marmaray, açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuyu taşıdı.