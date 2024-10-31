Bakan Güler, Katar’da görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Katar'da bulunan Bakan Güler, Katar Türk Hava Unsur Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçikle bir araya geldi.

Burada konuşan Güler, resmi ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Katar'da bulunmaktan ve Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada kritik gelişmelerin yaşandığını, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli değiştiği hassas bir süreçten geçildiğini belirten Güler, "Böylesine kaotik bir ortamda ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği ile hak ve menfaatlerimizi korumak için terörle mücadeleden hudut emniyetimizin sağlanmasına, mavi ve gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın tesisine yönelik üstlendiğimiz inisiyatiflere kadar pek çok görevi başarıyla icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede dost ülke Katar'a da destek olduklarını, iş birliği ve dostluk bağlarını daha da geliştirdiklerini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Köklü bir tarihe sahip Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, mükemmel bir seviyede olup her geçen gün güçlenmektedir. Uluslararası ve bölgesel konularda paylaştığımız ortak perspektif, iş birliğimizi en üst seviyelere çıkartmamıza olanak tanımaktadır. Türkiye ve Katar arasındaki güçlü dayanışma ve yakın ilişkiler, ülkelerimizin refah ve gelişimine katkılar sağlarken aynı zamanda Körfez Bölgesi ve Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı açısından da kritik ehemmiyettedir. Bu çerçevede, dost ülke Katar'la askeri alandaki iş birliğimizin temel unsuru olan Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız, 2017 yılından beri güvenlik, eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürmektedir. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimizin de hem askeri hem de savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından verimli geçtiğini ifade etmek isterim."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her alanda etkin olduğu bu dönemde, Hava Kuvvetlerinin de birbirinden önemli ve kritik görevler üstlendiğini belirten Güler, Türk Hava Kuvvetleri'nin, köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi ve büyük başarılarıyla Türkiye'nin iftihar kaynağı olduğunu vurguladı.

"BİRBİRİNDEN DEĞERLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Türk Hava Kuvvetlerinin, dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumunda olduğuna dikkati çeken Güler, şunları ifade etti:

"Hava Kuvvetlerimizin bu mümtaz konumunu devam ettirebilmesi için teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunuyor, imkan ve kabiliyetlerini sürekli güçlendiriyoruz. Bu kapsamda havacılık sanayinde birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Özellikle, terörle mücadele harekatlarımızda büyük bir etki ortaya koyan ve pek çok ülkenin tedarik etmeye başladığı silahlı, silahsız insansız hava araçlarımız ve akıllı mühimmatlarımız, aynı şekilde 'HÜRKUŞ', 'HÜRJET', 'GÖKBEY' ve 'KIZILELMA' gibi göz bebeğimiz olan hava sistemlerimiz ile asil milletimizin gururu olan 5'inci nesil, ilk yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut örnekleridir."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin savunma ve güvenliğini en güçlü şekilde sağlarken, kardeş, dost ve müttefik ülkelerde de güvenlik desteği ile askeri eğitim ve danışmalık faaliyetlerini icra ettiğini belirten Güler, yakın zamanda Hava Kuvvetleri'nin, dost ülke Katar'da yeni bir sorumluluk üstlenmeye başlamasının bu kapsamda önemli bir adım olduğuna işaret etti.

"HAVACILARIMIZA TARİHİ BİR SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"

Güler, Katar'daki Türk Hava unsurlarının varlığı ile Katar Hava Kuvvetleri'nin savunma imkan ve kabiliyetlerini desteklemeyi, müşterek eğitim ve tatbikatlar ile bölgesel güvenliğe katkı sağlamayı, Türk ve Katar Hava unsurları arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılmasını hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle ifade etmek isterim ki Aziz Atatürk'ün, 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimiz, bu anlayışı dost ülkelerin semalarına da taşıma arzusundadır. Dolayısıyla bu misyonun buradaki temsilcisi olan sizlerin vazifesi, kritik olduğu gibi aynı zamanda her biriniz için de iftihar vesilesi olmalıdır. Katar ile askeri ilişkilerimizin gelişmesinde, ülkemizin gurur kaynağı siz kahraman havacılarımıza da tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Unutmayın ki sizlerin buradaki varlığı, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahip Türk Hava Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Sizler, burada bir yandan bölgesel güvenliğin sürdürülmesine yönelik caydırıcı bir unsur olurken aynı zamanda Katar Hava Kuvvetlerinin imkan ve kapasitesinin geliştirilmesine katkılar sağlayacaksınız. Sizlerin, yüksek bir sorumluluk bilinci ve büyük bir motivasyon ile görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza, Türk Hava Kuvvetlerimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize, böylelikle iki ülke arasındaki müstesna ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağınıza yürekten inanıyorum."

Türkiye'nin, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ortaklarından biri olan Katar ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında güvenlik, askeri, eğitim ve savunma sanayi iş birliğinin artarak devam etmesinin yegane hedefleri olduğunu belirten Güler, burada görev yapan askerlere başarılar diledi.