Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Türkiye ile Senegal arasında 4 anlaşma imzalandı. İki lider görüşme ve imzalar sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Senegal Batı Afrika'daki en kısı münasebetimizin olduğu ülkelerden. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. Senegal ile 4 anlaşmaya imza attık.

Türk şirketlerinin Senegal'deki yatırımı 3 milyar doları buldu.

Güvenlik, savunma sanayii ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. FETÖ ile mücadelede verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim.

Görüşmemizde Filistin'deki gelişmeleri de ele aldık. İsrail'in Gazze soykırı karşısında Türkiye ve Senegal'in atabileceği adımları konuştuk. Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas aldığı tutumun çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Zulmün, savaşın ve katliamın ne demek olduğunu çok iyi bilen, bunun acısını yaşayan Afrikali kardeşlerimizin İsrail'in tutumu karşısındaki dirayetli duruşunu takdirle karşılıyoruz. Zulmederek güvenlik arayanlar çok daha büyük bir güvensizlik girdabına sürüklenecektir. Ülkeleri, İsrail'e daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz. Filistin ve Lübnan halkının yanındayız.