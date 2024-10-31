Teröre geçit yok! MSB açıkladı: Son 1 haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi

EUROFIGHTER VE F16 KONUSUNDA SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin soruya da "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir" yanıtını verdi.

'ÖRTÜLÜ' VE 'ÖRTÜSÜZ' AMBARGOLARIN KALKMASI

Bakanlık kaynakları, 'Türkiye'ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?' sorusuna da "Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayi alanında katettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir" değerlendirmesinde bulundu.

'ŞIRNAK'TAKİ KAZADA 12 PERSONELİMİZ ETKİLENDİ'

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırı haberlerine ilişkin de "Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok" dedi.

Bakanlık kaynakları, Şırnak'ta dün bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığı haberlerine ilişkin soruya da "Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok" yanıtını verdi.