MSB duyurdu: 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Nefesimiz enselerinde!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!