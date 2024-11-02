Bakan Yerlikaya: 204 organize suç örgütünün çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son dönemde kaydedilen verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle birlikte, uyuşturucu kullanımı suçlarından dolayı alınan tedbirler ve yapılan operasyonlarla ilgili önemli bilgiler sundu.

47 BİN KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile mücadelede güçlü adımlar atıldığını belirten Yerlikaya, kabine döneminde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 47 bin 112 kişinin tutuklandığını ve 21 bin 173 kişiye adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu suçlarına karışan şahıslar sıkı takibe alınarak adalete teslim edildi.

171 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, bu dönemde 171,1 ton uyuşturucu madde, 88,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 265,3 milyon kök kenevir ile kök skunk ele geçirildi. Bu miktar, ülkemizin uyuşturucu madde teminine karşı verdiği mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

204 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Uyuşturucu suçlarına ilişkin yürütülen operasyonlar kapsamında 204 organize suç örgütünün çökertildiği de açıklandı. Çökertilen suç örgütlerinden 21'inin uluslararası, 27'sinin ulusal, 27'sinin bölgesel ve 129'unun yerel olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda, uluslararası çapta aranan suç örgütü liderleri ve üyelerine yönelik operasyonlar büyük bir başarıyla sonuçlandı.

69 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI, 39'U İADE EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, Kırmızı Bülten'le aranan 69 zehir tacirinin ülkemizde yakalandığını ve yurt dışına kaçan 39 zehir tacirinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlı adımları, uluslararası platformlarda da yankı bulmaya devam ediyor.

Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine ve bağımlılığa karşı sürdürülen mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, suç örgütlerine göz açtırmamakta kararlı olduklarını belirtti.