Hamaney, İsrail ve ABD’ye çok sert yanıt vereceklerini söyledi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İran'a karşı eylemleri nedeniyle hem İsrail hem de ABD'ye kesinlikle sert bir yanıt vereceklerini" belirtti. Hamaney, ABD'nin elçiliğinin o dönem İran'da "casusluk yuvası" olarak kullanıldığını ifade ederek, "Amerikan büyükelçiliği sadece bir diplomatik ve bilgi merkezi değil aynı zamanda devrime karşı iç kışkırtma ve devrimi yok etme ve hatta saygıdeğer İmam'ın (Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni) hayatını tehdit etme amaçlı bir planlama merkeziydi." dedi. İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve 26 Ekim'de İran'a saldırısına değinen Hamaney, "Düşmanlar hem Siyonist rejim hem de Amerika Birleşik Devletleri, İran'a, halkına ve direniş cephesine karşı yaptıkları nedeniyle kesinlikle sert bir cevap alacaklarını bilmelidir." diye konuştu.