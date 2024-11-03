İsrail ordusu, Gazze’de yaralıları taşıyan bir ambulansı hedef aldı

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin kuzeyinde yaralıları taşıyan bir ambulansa insansız hava aracıyla (İHA) ateş açması sonucu ambulansta hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, saldırı sonucunda ambulans mürettebatında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, aracın ön kısmının hasar gördüğünü aktardı. İsrail ordusunun Gazze şehrinin kuzeyindeki Ebu İskender ve Es-Saftavi bölgelerini saatlerdir top mermileriyle bombalamaya devam ettiğini ifade eden görgü tanıkları, saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını, ambulansların yaralıların çoğuna ulaşamadığını bildirdi. Görgü tanıkları, sivillerin yaralıların bazılarını kurtarıp Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne nakletmeyi başardıklarını dile getirdi.