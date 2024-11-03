Küçük kızın cesedi mezarlıkta bulundu

İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti. 31 Ekim'de Şişli - Feriköy'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Kızlarını arayan ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım talebinde de bulunmuştu. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, önceki gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daralttı.

'CANIMI SIKTI' DEDİ

Bir kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. 'Canımı sıktı' diyerek Şirin'i öldüren katil zanlısı Mustafa Örün'ün (49) yer göstermesi üzerine kızın cansız bedeni bulundu. Kağıt toplayıcı olduğu öğrenilen Örün işlemlerinin ardından tutuklandı.