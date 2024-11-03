Son 3 haftada 2 bin 587 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu ticaretine yönelik 77 ilde son 3 haftada icra edilen 'Narkoçelik-45' operasyonları çerçevesinde 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 2 bin 587 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında operasyona ait görüntülere yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonlarda 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.