Başkan Erdoğan’dan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nde önemli mesajlar

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Güvenlik kurumlarımız arasındaki işbirliği, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ediyoruz. FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum.

Bugün imzalayacağımız Güvenlik İşbirliği Anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız. Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim.

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor. İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devlet Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

BİŞKEK'TE BİR İLK

Tören iki ay önce inşaatı tamamlanan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti. Başkan Erdoğan yeni Saray'da karşılanan ilk lider oldu.

Türkiye ile Kırgızistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı da Bişkek'te yapılacak. İki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" ilişkilerinin "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Kırgızistan'la ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.