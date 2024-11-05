Kırgızistan’da Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi Başkan Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyacak. Konuyla ilişkin kararname, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSMİNİ VERDİLER

Kırgızistan Cumhurbaşkalığı Ofisinden yapılan açıklamada, kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve gelişmesine yaptığı büyük katkıdan dolayı alındığı belirtildi. Açıklamada, hastanenin bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi ismini taşıyacağı ifade edildi.