MSB açıkladı: 3 PKK terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Son operasyon Metina bölgesine düzenlendi.

Hava harekatında üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.