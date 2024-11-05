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MSB açıkladı: 3 PKK terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Metina bölgesine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatta üç PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ
MSB açıkladı: 3 PKK terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Son operasyon Metina bölgesine düzenlendi.

Hava harekatında üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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