Üç belediyeye kayyum atandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması talebiyle geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini aktarıldı. Kayyum kararı sonrası Ahmet Türk ve DEM Partililer, güvenlik bariyerini aşıp belediye binasına girmeye çalıştı. Polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Açıklamada, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması istenerek görevden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi. Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

KAYMAKAM VEKİL OLDU

ŞANLIURFA Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ise yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması istenerek görevden uzaklaştırıldı. Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.