İmralı çıkışını yineledi: Sözümün arkasındayım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrıyı yineleyen Bahçeli, "Geçen hafta açıkladım, herkes daha da konuşuyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

"DEM PARTİ NET OLSUN"

Siyasette uzlaşmanın ortak fayda sağlayacağını dile getiren Bahçeli, "Türkiye'nin, bölge ve dünya güçlerinin politikalarının düğümlendiği ve çözüldüğü jeopolitik konumda bulunmasından dolayı, bilhassa Ortadoğu'daki çetin atmosferi de hesaba katarak tehlikelerin arttığını görmek, buna göre tedbir almak ertelenemez müşterek görevimiz. Kürtler başka, terör örgütü başka. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayet, ülkemize ve milletimize yapılacak en şedit kötülük. DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli, silahla-siyaset arasında gelgitli tutumundan uzaklaşmalı, nerede durduğunu, terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceği muammasını açıklığa kavuşturmalı" diye konuştu.

"ERDOĞAN TEK SEÇENEK"

Bahçeli, "Bizimle vatanseverlik hususunda tartıya çıkmaya yüzleri olmayanların, düne kadar altılı masada kimlerle nasıl can ciğer kuzu sarması halde bulunduklarını, işbirliği yaparak nasıl DEM'lendiklerini, PKK'ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuz mu sanılıyor? Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM Grubu'nda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğunu niye görmüyorsunuz? Teröristbaşının tecridi kalkarsa, DEM Parti grubunda bölücü terör örgütünün bittiğini açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar, terörden geçinen, kandan nemalanan köksüzlerden başkası olamaz. Ceset edebiyatı yapanlar, terörle mücadele maksadıyla Mehmetlerimizin yanına gitsinler, dağın başında nöbete girsinler, o zaman göreyim alayının ense tıraşını. Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil mi? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Erdoğan güvence, milletin sevdalısı, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenek" diye konuştu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebine ilişkin, "Siyasetini tasvip etmediğimiz için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Bu görüşmeden istismarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler" dedi.