“Katil İsrail küresel sistemi tehdit ediyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na

katıldı. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan önemli mesajlar verdi.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE

FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelenin kesintisiz süreceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "İmzaladığımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor. İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk dünyası olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor. Çok boyutlu ilişkilerimizi uluslararası teşkilatlar bünyesinde de sürdürüyoruz" dedi.

"KALICI VE ADİL ÇÖZÜM"

Erdoğan, "Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemli. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil, çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim" diye konuştu. Güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasında. Eğitim işbirliği anlaşmasının müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

CAPAROV'U ANKARA'YA DAVET ETTİ

Erdoğan, bir sonraki konsey toplantısı için Caparov'u Ankara'ya davet etti ve özetle şunları söyledi: "33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak köklü bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. İkili ve heyetlerarası görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm vecihleriyle gözden geçirdik. 2011'de tesis ettiğimiz stratejik ortaklık ilişkilerimizi imzaladığımız belgeyle kardeşliğimize yakışır şekilde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda 19 anlaşmayı imzaladık. Kırgızistan'ın dönem başkanlığında 'birliğimiz, gücümüzdür' şiarıyla Türk dünyasında işbirliğinin daha da gelişmesine önemli katkıda bulunacağına inanıyorum." Öte yandan, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Pamukkale beyazı renkte bir Togg hediye etti. Caparov da Erdoğan'a at hediye etti.

ERDOĞAN'A MANAS NİŞANI

KIRGIZ halkı için çok kıymetli olan Manas nişanın kendisine tevcih eden Cumhurbaşkanı Caparov'a şükranlarını sunan Erdoğan, "Bu ali nişana layık görülmem, ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Manas nişanını ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin sarsılmaz bir sembolü olarak büyük bir kıvançta kabul ediyorum" dedi.

KIRGIZ-TÜRK DOSTLUK HASTANESİ TÖRENLE AÇILDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını da yaptı. İsminin konulduğu hastaneyle iftihar ettiğini belirten Erdoğan, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olamaz" dedi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanenin açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.