Tüpraş’ta patlama: 12 kişi yaralandı

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yapılan açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

Planlı bir tatbikat sırasında üretim ünitelerinden birinde patlama yaşandı. Patlama sonrası TÜPRAŞ işçileri, güvenli alanlara tahliye edildi. TÜPRAŞ'a ait itfaiye ekibinin patlama alanının güvenliğini sağladığı öğrenildi. Konuya ilişkin NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında" açıklamasında bulundu.