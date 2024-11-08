Ege ‘Barış Denizi’ olsun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'ya bugün yapacağı resmi ziyaret ve Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesi öncesinde, Yunan basınının sorularını yanıtladı. İki yıla yakın süredir Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığına işaret eden Fidan, "Bunun başlıca nedeni iki ülke liderlerinin kararlılığı ve seçmenden aldıkları güç" dedi.

KARŞILIKLI İYİ NİYET

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iyimser olmak için çok fazla sebep olduğunun altını çizen Fidan, "Gelecek nesillerimizin güvenlik ve refahı için diyalog ve işbirliğinden başka yol göremiyorum. Sorunlara çözüm yöntemleri için Birleşmiş Milletler (BM) Şartını takip etmek yeterli" dedi. Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihsel sorunları bir yana bırakıp krizler içerisinde bulunan uluslararası sistemde birlik ve dayanışma ile hareket edilmesi yönünde bir vizyon çizdiğini ve Ege'yi barış denizine dönüştürme hedefini ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye ve Yunanistan'ın işbirliğini pek çok alanda, karşılıklı güven temelinde artırdığını belirten Fidan, "Ticari ilişkilerimizi geliştirmekteyiz. Halklarımız arasındaki mevcut dostluğu daha da sağlamlaştırmaktayız. Bizim amacımız, paylaştığımız bu coğrafyanın geleceğini karşılıklı iyi niyete dayalı ortak bir vizyonla şekillendirmektir. Türkiye ve Yunanistan gibi iki komşu ve müttefik açısından zaten mantıklı olan da budur. Böylelikle her devletin asli görevi olan, halklarımızın huzur içinde, güvenli ve müreffeh bir ortamda yaşayabilmelerini temin ediyoruz." dedi.

Fidan, Türkiye ve Yunanistan'da bu yakınlaşmayı eleştiren kesimlere hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın milli menfaatlerinin ancak dostluk ve işbirliği ile güvence altına alınabileceğini anlatmak gerektiğini belirterek, "Tabii bunu yapabilmek için gerçekçi davranmamız ve sorunlarımıza doğru teşhisler koymamız gerekiyor." diye konuştu.