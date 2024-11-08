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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarına hemen başlandığını ve an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

HABER MERKEZİ
Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Yerkilaya, açıklamasında, "Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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