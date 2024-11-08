Narin cinayetinde ilk duruşma! Sanıklar birbirlerini suçlamayı sürdürdü

Türkiye'yi sarsan Narin cinayetinin ilk duruşması 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu. Baba Arif Güran, "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 26 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yer aldı.

"SİLAHLA TEHDİT EDİLDİM"

Duruşmada, ilk olarak tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Bahtiyar, "Neden çelişkili ifade verdiniz?" sorusuna sanık, "Korkmuştum. Silahla ailemi tehdit ettiği için ilk ifademi doğru vermedim" şeklinde yanıt verdi. Daha önce ceset görmediğini söylemesinin ardından mahkeme başkanının, "Bu soğukkanlılık nereden geliyor?" sorusu üzerine sanık, şöyle konuştu: "Salim, beni silahla tehdit etti. Beni silahla ve oğlumu öldürmekle tehdit etti" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Savcının, "Salim'in silahla korkuttuğunu söylediniz, olay günü 15.27 ve 15.35 arası sanıklar olarak dördünüz de aynı yerdesiniz. Bu 8 dakikalık süreçte mi seni tehdit etti?" sorusu üzerine Bahtiyar, "Salim'in yanında silahı vardı, 'Bu cesedi kaybedeceksin yoksa gözünün önünde oğlunun kafasına sonra senin kafana sıkarım.' dedi." ifadelerini kullandı. Sanığın duruşmadaki savunması sırasında baba Arif Güran gözyaşı döktü ve sakinleşmesi için salondan çıkarıldı. Savunma sırasında Arif Güran, sanığa "Seni Allah'a havale ediyorum. Onun saçının teline kurban olasın, Allah seni kahretsin. Seni Allah'a havale ediyorum. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada senden davacıyım" dedi. Daha sonra duruşmada, Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın savunmasına geçildi. Duruşmada Mahkeme Başkanı, "Salim Güran'ın herhangi bir kızıyla ilişkiye girdiğin için Salim Güran seni dövmüş olabilir mi?" sorusu üzerine ağabey Enes Güran, "Hayır. Biz savcıların karşısına çıktığımızda kendimizde değildik. Cezaevine girmeden önce savcılara verdiğim beyanları kabul etmiyorum" dedi.Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran'ın ardından anne Yüksel Güran ifade verdi. İfade sırasında mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı" sorusuna Güran, "Salim'le hiçbir alakamız yoktur. Ahıra girdiğimde oğlumun hiçbir şeyle ilişkisini görmedim, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Çocuklarım akıllıdır. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim'e iftira atmıştır Allah bilir" diyerek cevapladı.

"SALİM'LE ALAKAMIZ YOK"

Mahkeme başkanının "Nevzat neden iftira atsın" sorusuna Yüksel Güran, "Nevzat, Allah'tan korkmuyor. Narin'in katilini istiyorum. Hayallerimizi yıktılar. Namusumu lekelediler. Kızıma gelinlik yerine kefen giydirdiler. Arif'in tırnağını değiştirmeyiz, Salim'le alakamız yok. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin, Güran'lara leke sürmeyin. Salim, Kur'an-ı Kerim, evimize gelmemiştir. Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş" dedi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.