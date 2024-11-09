  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem MSB açıkladı: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada terörle mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği belirtildi.

AA
MSB açıkladı: 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. MSB, yaptığı açıklamada 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA