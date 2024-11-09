Narin cinayetinde tanıklar dinlendi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması gerçekleşti.

4 ÇOCUK DİNLENDİ

Duruşmada, 15 yaşından küçük tanıklar M.E.G, G.G, M.G. ve M.K. Adli Gözlem Odası'na (AGO) yapılan bağlantı ile pedagog eşliğinde dinlendi. Bu arada, çocuklardan E.G. ağladığı için ifadesine başvurulamadı. Çocuklar, Narin'in kaybolduğu gün ve ardından yaşanan olaylara ilişkin beyanlarda bulundu. Duruşmada, ağabey Baran Güran'ın ardından Narin'in kuzeni Osman Güran tanık olarak dinlendi. Köye getirmiş ve aldığını unutmuş. Biz de görünce jandarmaya teslim ettik." Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'in açıklamalarından sonra Baba Arif Güran, gözyaşlarını tutamadı. Baba Arif Güran, Eren'e "Benim ömrüm, hayatım, kızımdır. Neyin peşindesin? Ne yapmaya çalışıyorsun." dedi. Bu sırada fenalaşan Arif Güran, salondan dışarıya çıkarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Güran'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YENGE DE KONUŞTU

Salim Güran'ın eşi Melek Güran da tanık sıfatıyla dinlendi. Eşinin evden kaçta çıktığını hatırlamadığını dile getiren Melek Güran, evlerine başkasını gelmediğini iddia etti. Salim Güran'ın dünkü duruşmada eskortlarla görüştüğünü dile getirmesinin ardından Melek Güran'a "Eşiniz sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?" sorusu soruldu.

"EŞİM BENİ ALDATMAZ"

Güran, soruya "Eşim beni aldatmaz." yanıtını verdi. Dünkü duruşmada, iddianame ve ilk ifadelerden farklı olarak, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın açıklamaları öne çıktı. Narin'in cesedini sanık Amca Arif Güran'ın isteği üzerine dere kenarına götürdüğünü iddia eden Bahtiyar, ilk duruşmada şöyle konuştu; "Salim bana 'Narin'i götür bir yere at' dedi. 'Parça parça halinde suya at kimse görmesin' dedi. Beni tehdit ettikten sonra yapmak zorunda kaldım. 'Oğlun Muhammed'in kafasına sıkarım, sonra senin kafana sıkarım' dedi. Battaniyeyi Salim getirdi. Evden dışarı çıktı, battaniyeyi getirdi. Narin yerde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra benim evin ahırına getirdim. O sırada kimseyi görmedim. Sonra kırmızı arabama götürdüm. Narin'i arabaya koyduğumda yukarıya baktım, Yüksel ağlıyordu. Narin'i battaniyeye sardıktan sonra ben aşağı indim. Salim arabasıyla aşağı doğru geldi. Ben ilk olarak ahıra gittim. Orada torbaya koydum. Narin'in üzerinde siyah tişört vardı. Çantasını hatırlamıyorum. Battaniyeyi, Salim Güran geldi, benden aldı. Eşim ve annem evdeydi, dışarıda değildi."